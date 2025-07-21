Cosa devo fare se non ho ricevuto il mio pass Navigo imagine R o la mia lettera di rinnovo? Sarò rimborsato se acquisto i biglietti?
Puoi seguire lo stato di avanzamento della tua candidatura dal tuo Spazio Personale.
Prima del periodo di 21 giorni
È previsto un periodo massimo di 21 giorni tra la data di ricezione del file completo e la data di spedizione del pass Navigo imagine R per un primo abbonamento o la data di invio della posta di ricarica per un rinnovo del pacchetto.
- Durante questo periodo, i biglietti di trasporto acquistati in attesa della ricezione del pass Navigo imagine R o della posta di rinnovo non vengono rimborsati.
Oltre 21 giorni
Oltre il periodo massimo di 21 giorni dal ricevimento del tuo file completo, potrai dichiarare gratuitamente la mancata ricezione del tuo pass imagine R:
- nelle agenzie commerciali dei vettori, nei punti vendita RATP, nei Comptoirs Services Navigo SNCF (il pass viene rilasciato immediatamente);
- online, dal tuo spazio personale "My Navigo" >> Seleziona il pacchetto interessato >> nella sezione "Un problema con il mio pass di trasporto?" in fondo alla pagina, fai clic su "Non ricevuta".
Il pass sarà, a vostra scelta, inviato per posta entro 7 giorni lavorativi (escluse le scadenze postali); o immediatamente messi a disposizione presso un'agenzia commerciale dei vettori, i punti vendita RATP o presso i banchi di servizio Navigo SNCF su presentazione di un documento d'identità.
Nessun rimborso dei biglietti di trasporto acquistati in attesa del biglietto imagine R sarà effettuato se risulta che il malfunzionamento non è imputabile all'agenzia imagine R.