Non ho ancora ricevuto il mio pass Navigo, sarò rimborsato se acquisto i biglietti?
Quando ordini il tuo pass Navigo online, viene annunciato un periodo massimo di 21 giorni tra la data di ricezione dell'ordine da parte dell'Agenzia Navigo e la data di spedizione del pass Navigo al titolare della carta (fa fede il timbro postale).
Se acquisti biglietti di trasporto durante questo periodo, non saranno rimborsati.
Se, tuttavia, dopo questo periodo di 21 giorni dal ricevimento del file valido, non hai ricevuto il tuo pass Navigo e ti viene richiesto di acquistare biglietti di trasporto, potresti essere rimborsato in conformità con le CGSU in vigore.