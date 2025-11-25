Se noti un malfunzionamento del tuo Navigo Pass, puoi presentarti

Presso l'agenzia commerciale dei vettori , presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk per far controllare il tuo pass Navigo. In caso di malfunzionamento comprovato, ti verrà consegnato immediatamente un nuovo pass Navigo, dietro presentazione di un documento di identità e in cambio del pass Navigo difettoso.

Dovrai quindi recarti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o lo sportello dei servizi SNCF Navigo dove il tuo nuovo pass ti verrà consegnato gratuitamente in cambio del coupon di soccorso stradale e della carta provvisoria precedentemente ricevuta. Presso una biglietteria RATP : puoi anche ordinare il tuo nuovo pass Navigo e ottenerlo entro 3 giorni presso la biglietteria RATP di tua scelta.

Per posta: per questo, è necessario ritirare una ricevuta di deterioramento presso uno sportello del corriere. Un coupon di soccorso stradale accompagnato da una carta provvisoria personalizzata ti verrà consegnato in cambio del Navigo Pass difettoso. È necessario compilare e inviare il modulo entro 48 ore a:

AGENZIA NAVIGO

TSA 84452

77213 AVON CEDEX

Al ricevimento della ricevuta da parte dell'Agenzia Navigo, ti verrà inviato un nuovo pass entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi). A meno che non vi sia un malfunzionamento imputabile all'Agenzia Navigo, nessun biglietto di trasporto può essere rimborsato oltre questo periodo.

BUONO A SAPERSI

Se non sei in grado di viaggiare, una terza persona può venire con il tuo Navigo Pass, la tua procura, la tua carta d'identità e la loro. Lo scambio del Navigo Pass è gratuito a meno che non si scopra che il deterioramento è dovuto al titolare.