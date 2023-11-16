Qual è il periodo di rimborso?
Una volta che il tuo file è stato inviato, viene elaborato entro circa un mese.
Se il tuo file è completo, il rimborso verrà effettuato entro 4 mesi dalla sua accettazione.
Se il tuo file non è completo, ti verrà inviata una richiesta di documenti aggiuntivi via e-mail. Hai quindi 6 settimane per portare i documenti aggiuntivi.
Se vuoi conoscere con precisione il follow-up della tua richiesta, puoi contattare il servizio post-vendita tramite la scheda "Supporto" nella parte inferiore della pagina della piattaforma.
Accedi alla piattaforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr