Come faccio ad aggiungere un beneficiario?

Aggiornato su 15 settembre 2025

La tua situazione consente agli altri membri della tua famiglia di beneficiare di Solidarité Transport.

Al momento della 1a applicazione

Quando si effettua la procedura online o per posta

  • Inserire i dati personali e il numero della carta Navigo dei titolari dei diritti

Una volta convalidato il tuo diritto, dovrai informare i tuoi beneficiari del loro diritto.

  • Dovranno anche addebitare il diritto sul loro pass Navigo per acquistare i biglietti a una tariffa ridotta.

Diritti in corso

Dopo che la tua domanda è stata emessa e accettata, puoi sempre aggiungere nuovi titolari dei diritti:

  • Online: accedi al tuo spazio sul sito web di Solidarité Transport, quindi clicca su "Aggiungo un membro della mia famiglia" e compila i moduli.
  • Per telefono: chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà gratuitamente le procedure per te.
    I documenti giustificativi devono essere inviati per posta.