Come faccio ad aggiungere un beneficiario?
La tua situazione consente agli altri membri della tua famiglia di beneficiare di Solidarité Transport.
- I passaggi vengono eseguiti durante la prima richiesta o dopo aver avuto il tuo diritto.
- Ogni beneficiario deve avere un pass Navigo. Richiedi un pass Navigo.
- I titolari dei diritti devono figurare sui documenti giustificativi forniti.
- Puoi aggiungere fino a 12 titolari di diritti.
- Controlla le regole di idoneità per i membri della tua famiglia.
Al momento della 1a applicazione
Quando si effettua la procedura online o per posta
- Inserire i dati personali e il numero della carta Navigo dei titolari dei diritti
Una volta convalidato il tuo diritto, dovrai informare i tuoi beneficiari del loro diritto.
- Dovranno anche addebitare il diritto sul loro pass Navigo per acquistare i biglietti a una tariffa ridotta.
Diritti in corso
Dopo che la tua domanda è stata emessa e accettata, puoi sempre aggiungere nuovi titolari dei diritti:
- Online: accedi al tuo spazio sul sito web di Solidarité Transport, quindi clicca su "Aggiungo un membro della mia famiglia" e compila i moduli.
- Per telefono: chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà gratuitamente le procedure per te.
I documenti giustificativi devono essere inviati per posta.