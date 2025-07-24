Perché caricare il tuo diritto sul pass Navigo?
Questa operazione di caricamento del pass è obbligatoria.
- Ti consente di inserire nel chip del pass Navigo il diritto di viaggiare gratuitamente o il diritto di beneficiare di uno sconto al momento dell'acquisto di biglietti di trasporto.
In caso contrario:
- Non sarà possibile acquistare pacchetti scontati su Navigo
- Non sarai in grado di giustificare il tuo sconto se hai acquistato un biglietto magnetico a tariffa ridotta
- Non sarai in grado di viaggiare gratuitamente se hai il diritto gratuito (il pass non funzionerà per i validatori, anche se prendi solo gli autobus)