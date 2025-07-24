Come caricare il diritto sul pass Navigo?

Dal momento in cui l'Agenzia di Trasporto Solidale ha accettato la tua richiesta, devi attendere 48 ore prima di poter caricare i diritti sul tuo pass Navigo. Riceverai anche una lettera di conferma, e-mail o SMS (a seconda del mezzo di contatto che hai selezionato) che ti informerà della durata dei tuoi diritti di sconto o del tuo diritto gratuito.

Come faccio a caricare il mio diritto al telefono?

Prerequisito: controlla se il tuo telefono ti consente di caricare il diritto: quali telefoni possono caricare un pass Navigo?

Dall'app Ile-de-France Mobilités

  • Nel menu "Acquista".
  • Fai clic su "Sul mio pass Navigo" e posiziona il pass contro il retro del telefono per visualizzarne il contenuto.
    Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella parte superiore del telefono.
  • Accetta la transazione in sospeso facendo clic su "Finalizza".

Come posso leggere correttamente un pass Navigo con il mio telefono? | Île-de-France Mobilités

Come faccio a caricare il mio diritto sui distributori automatici?

Porta il tuo pass Navigo, vai a un distributore automatico RATP o SNCF (in tutte le stazioni e stazioni della metropolitana):

  • Posiziona il pass nella posizione specificata
  • Macchine RATP: Scegli "Ricarica una carta Navigo", quindi "Consegna del mio ordine"
  • Macchine SNCF in Ile de France: Scegli "Aggiornamento Trasporto Solidale"
  • Seguire le istruzioni del PLC per completare il caricamento del diritto

