Come caricare il diritto sul pass Navigo?
Dal momento in cui l'Agenzia di Trasporto Solidale ha accettato la tua richiesta, devi attendere 48 ore prima di poter caricare i diritti sul tuo pass Navigo. Riceverai anche una lettera di conferma, e-mail o SMS (a seconda del mezzo di contatto che hai selezionato) che ti informerà della durata dei tuoi diritti di sconto o del tuo diritto gratuito.
- Per telefono: dall'applicazione Ile-de-France Mobilités o da quelle dei rivenditori ufficiali;
- Sulle macchine di vendita delle stazioni RATP o delle stazioni SNCF Transilien;
- Negli sportelli, nei punti vendita e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e Transilien SNCF.
Come faccio a caricare il mio diritto al telefono?
Prerequisito: controlla se il tuo telefono ti consente di caricare il diritto: quali telefoni possono caricare un pass Navigo?
Dall'app Ile-de-France Mobilités
- Nel menu "Acquista".
- Fai clic su "Sul mio pass Navigo" e posiziona il pass contro il retro del telefono per visualizzarne il contenuto.
Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella parte superiore del telefono.
- Accetta la transazione in sospeso facendo clic su "Finalizza".
Come posso leggere correttamente un pass Navigo con il mio telefono? | Île-de-France Mobilités
Come faccio a caricare il mio diritto sui distributori automatici?
Porta il tuo pass Navigo, vai a un distributore automatico RATP o SNCF (in tutte le stazioni e stazioni della metropolitana):
- Posiziona il pass nella posizione specificata
- Macchine RATP: Scegli "Ricarica una carta Navigo", quindi "Consegna del mio ordine"
- Macchine SNCF in Ile de France: Scegli "Aggiornamento Trasporto Solidale"
- Seguire le istruzioni del PLC per completare il caricamento del diritto
Acquisto di biglietti e pacchetti
Una volta caricato il diritto, puoi:
- Acquista biglietti tariffa ridotta per dazi scontati del 50% o del 75% ;
- Viaggia direttamente per il diritto di viaggiare gratuitamente.