Come posso acquistare biglietti o pacchetti scontati?

Aggiornato su 24 luglio 2025

Il pass Navigo viene inviato vuoto, non contiene i diritti di sconto o gratuiti quando lo ricevi.

Sconto 50% e Sconto Solidarietà 75%

Dopo aver caricato i tuoi diritti Solidarity sul tuo pass Navigo, puoi acquistare biglietti o pacchetti a tariffe ridotte:

  • Sull'applicazione Île-de-France Mobilité e su quella dei rivenditori partner;
  • Agli sportelli automatici o ai chioschi.

È possibile acquistare i seguenti biglietti:

Puoi stipulare un contratto Navigo Liberté + su pass e ottenere uno sconto del 50% grazie al profilo tariffario ridotto.

Gratuito

Se si beneficia del libero accesso, una volta caricato il diritto gratuito, è possibile circolare liberamente su tutta la rete in Ile de France.