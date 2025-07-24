Come posso acquistare biglietti o pacchetti scontati?
Il pass Navigo viene inviato vuoto, non contiene i diritti di sconto o gratuiti quando lo ricevi.
Sconto 50% e Sconto Solidarietà 75%
Dopo aver caricato i tuoi diritti Solidarity sul tuo pass Navigo, puoi acquistare biglietti o pacchetti a tariffe ridotte:
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilité e su quella dei rivenditori partner;
- Agli sportelli automatici o ai chioschi.
È possibile acquistare i seguenti biglietti:
- Un pass settimanale Navigo con sconto del 50% o del 75% che viene caricato nel pass Navigo;
- Un pacchetto mensile Navigo con sconto del 50% o del 75% che viene caricato nel pass Navigo;
- Biglietti biglietti Metro-Treno-RER o Biglietto Bus-Tram a tariffa ridotta (50% di sconto). Devono essere accompagnati dal pass caricato nel diritto allo sconto per circolare in ordine.
Puoi stipulare un contratto Navigo Liberté + su pass e ottenere uno sconto del 50% grazie al profilo tariffario ridotto.
Gratuito
Se si beneficia del libero accesso, una volta caricato il diritto gratuito, è possibile circolare liberamente su tutta la rete in Ile de France.