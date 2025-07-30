Che tipo di pass Navigo devo avere per beneficiare della tariffa Solidarité Transport?
Solo il pass Navigo, personalizzato con il tuo cognome, nome e foto, ti consente di accedere alla tariffa di trasporto solidale.
- Se hai già un pass Navigo per il tuo pass Navigo, non è necessario richiederne un altro, il tuo è adatto per i prezzi Solidarité Transport.
- I pass Navigo Discovery, imagine R (per studenti e studenti universitari), Annual (abbonamento annuale) o Easy non consentono di caricare i diritti.
Come fai a sapere quale supporto hai?
- È possibile emettere un solo pass Navigo per persona. Come posso richiedere un pass Navigo?