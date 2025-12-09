Come posso smettere di ricevere avvisi sul traffico sulle mie linee?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Il mio spazio.
  • Vai alla pagina I miei avvisi e notifiche.
  • Deseleziona la ricezione degli avvisi.

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect per poter gestire i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités. 

  • Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Il mio spazio.
  • Accedi al tuo account Connect.
  • Fare clic sul pulsante "I miei preferiti".
  • Fare clic sul campanello e quindi su "Annulla iscrizione".