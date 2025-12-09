Come posso smettere di ricevere avvisi sul traffico sulle mie linee?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Il mio spazio.
- Vai alla pagina I miei avvisi e notifiche.
- Deseleziona la ricezione degli avvisi.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect per poter gestire i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Il mio spazio.
- Accedi al tuo account Connect.
- Fare clic sul pulsante "I miei preferiti".
- Fare clic sul campanello e quindi su "Annulla iscrizione".