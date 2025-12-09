Come essere avvisati in caso di interruzione?
Su una linea utilizzata regolarmente, ti consigliamo di iscriverti agli avvisi sul traffico per ricevere informazioni non appena viene nota un'interruzione sulla linea.
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Informazioni sul traffico.
- Selezionare la modalità di trasporto e la linea e/o la fermata.
- Tocca la campana in alto a destra dello schermo.
- Accedi agli avvisi sul traffico della linea direttamente dalla home page della sezione Informazioni sul traffico.
È possibile personalizzare gli orari e le modalità di ricezione (e-mail o notifica)
Avvisi sul traffico accedendo alla sezione My Space > My Alerts & Notifications.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect. per poter registrare i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Informazioni sul traffico.
- Scegli la modalità di trasporto e la linea e/o la fermata.
- Premi la campana nella parte superiore dello schermo.
Puoi gestire centralmente i tuoi avvisi di traffico preferiti (personalizzazione degli orari, modifica, cancellazione) accedendo alla sezione My Space > I miei preferiti.