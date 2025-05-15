Scarica l'app gratuita Transport Public Paris 2024 dall'Apple Store o da Google Play e simula subito i tuoi viaggi nella data e nell'ora che preferisci, incluso il tuo viaggio verso le sedi dei Giochi di Parigi 2024. L'applicazione, creata appositamente per l'evento, ti consente di tenere conto in tempo reale delle interruzioni del traffico durante i tuoi viaggi durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e di acquisire i biglietti di trasporto necessari per spostarti (Pass Paris 2024, biglietti t+ singoli o libretti, biglietti aeroportuali, ecc.).

Le "Guide degli spettatori" per sport e sede di gara sono anche messe online e inviate via e-mail a tutti gli spettatori. Li trovate direttamente sul sito di Parigi 2024.

Infine, una mappa cartacea del trasporto pubblico è messa a disposizione dei passeggeri nelle stazioni e nelle stazioni della rete Ile-de-France, elencando le linee da prendere per raggiungere ogni sede dei Giochi di Parigi 2024.