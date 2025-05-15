Voglio partecipare a una gara su strada (maratona, paraciclismo, ecc.), dove andare e quale percorso prendere?
Se hai un biglietto Parigi 2024 per le partenze e gli arrivi delle gare su strada, il sito web della tua tribuna è indicato sul tuo ordine (esempio: Hôtel de Ville). Sul sito ufficiale e sull'app di Parigi 2024, le pagine dedicate alle gare su strada forniscono consigli specifici sui settori da evitare e privilegiare per assistere alla gara se non si dispone di un biglietto.
Nel caso della Marathon Pour Tous, informazioni specifiche sono disponibili sul sito web della Marathon pour Tous.