Ho un problema a caricare il mio pass Navigo con il mio telefono
Se il biglietto non appare sul tuo pass Navigo, probabilmente è dovuto al mancato caricamento del biglietto.
Puoi risolvere un problema di ricarica del biglietto nel tuo pass Navigo direttamente dall'applicazione mobile nella sezione "Contattaci" / "I miei biglietti di trasporto acquistati [...]" / "I biglietti caricati sul mio pass Navigo" / "Non riesco a caricare il mio pass Navigo con il mio telefono".
Se il biglietto non viene caricato, il pagamento associato verrà automaticamente annullato e riceverai un'e-mail di conferma della cancellazione.