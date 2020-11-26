FAQ:
Servizio post-vendita per un biglietto caricato su un pass Navigo con telefono
- Non riesco ad acquistare il mio biglietto di trasporto / Si è verificato un errore durante l'acquisto. Come viaggiare?
- Ho un problema a caricare il mio pass Navigo con il mio telefono
- Ho commesso un errore durante l'acquisto di un biglietto / non utilizzerò il piano caricato nel mio telefono o smartwatch. Posso cambiare il mio biglietto o ottenere un rimborso?
- Vorrei modificare le aree del pacchetto caricato sul mio pass Navigo
- Altre domande su un biglietto caricato sul mio pass Navigo con il mio telefono