Non riesco ad acquistare il mio biglietto di trasporto / Si è verificato un errore durante l'acquisto. Come viaggiare?
Per evitare un errore durante l'acquisto, assicurati di avere un buon accesso alla rete durante tutto l'acquisto e di non aver commesso errori nell'inserire le informazioni richieste (numero di carta di credito).
Se il caricamento del biglietto non è riuscito, indipendentemente dal motivo dell'errore, il pagamento associato verrà automaticamente annullato e riceverai un'e-mail di conferma dell'annullamento.
Controlla nella tua casella di posta se hai ricevuto una prova di acquisto o una prova di cancellazione.
Se necessario, contatta il servizio clienti dalla sezione "Il mio spazio" dell'applicazione, sezione "Contattaci".
Per essere in regola per viaggiare, è necessario disporre di un biglietto di trasporto su un pass Navigo o un biglietto magnetico presso la biglietteria automatica o la biglietteria.