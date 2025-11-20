Non riesco ad acquistare il mio biglietto di trasporto / Si è verificato un errore durante l'acquisto. Come viaggiare?

Aggiornato su 20 novembre 2025

Per evitare un errore durante l'acquisto, assicurati di avere un buon accesso alla rete durante tutto l'acquisto e di non aver commesso errori nell'inserire le informazioni richieste (numero di carta di credito).

Se il caricamento del biglietto non è riuscito, indipendentemente dal motivo dell'errore, il pagamento associato verrà automaticamente annullato e riceverai un'e-mail di conferma dell'annullamento.

Controlla nella tua casella di posta se hai ricevuto una prova di acquisto o una prova di cancellazione.

Se necessario, contatta il servizio clienti dalla sezione "Il mio spazio" dell'applicazione, sezione "Contattaci".

Per essere in regola per viaggiare, è necessario disporre di un biglietto di trasporto su un pass Navigo o un biglietto magnetico presso la biglietteria automatica o la biglietteria.