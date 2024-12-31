Ho commesso un errore durante l'acquisto di un biglietto / non utilizzerò il piano caricato nel mio telefono o smartwatch. Posso cambiare il mio biglietto o ottenere un rimborso?
I biglietti non sono scambiabili né rimborsabili.
Altri pacchetti possono essere rimborsati in tutto o in parte a determinate condizioni.
Per un pacchetto caricato nel tuo pass Navigo con il telefono, devi recarti allo sportello o all'agenzia per annullare il pacchetto in questione. Ti verrà quindi fornita una prova di cancellazione.
Puoi quindi inviare la tua richiesta di rimborso dall'applicazione mobile allegando imperativamente la prova di cancellazione alla tua richiesta nella sezione Contattaci >I biglietti caricati sul mio pass Navigo > Altra richiesta.
Per maggiori informazioni, consulta le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei biglietti di trasporto.