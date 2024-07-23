Ho cambiato iPhone o Apple Watch con biglietti su di esso. Come posso conservare i miei biglietti?
In caso di cambio di iPhone o Apple Watch, puoi anche procedere in due passaggi successivi per trasferire i tuoi biglietti di trasporto sul tuo nuovo telefono (o orologio), prima il backup della tua carta Navigo dematerializzata e poi il recupero del suo contenuto sul tuo nuovo telefono.
1. Per salvare i biglietti presenti sul tuo iPhone, vai all'app Maps sul tuo iPhone, seleziona la tua carta Navigo dematerializzata, clicca sul menu contestuale (...) > Dati carta > Elimina (in basso) che attiva il backup dei biglietti.
Quando viene eseguito il backup dei biglietti, vengono eliminati dal telefono.
2. Quindi, per recuperare i biglietti precedentemente sottoposti a backup, vai all'app Mappe sul tuo nuovo iPhone, seleziona il pulsante (+) > Mappe precedenti, quindiseleziona il backup che desideri ripristinare.
Nell'applicazione mobile, la sezione Contattaci > I biglietti caricati nel mio iPhone > Voglio recuperare il contenuto [...] ti ricorda la procedura da seguire.
Nota: il pacchetto Parigi 2024 non è rimborsabile né trasferibile.
Apple Startup Assistant, che si avvia quando il tuo nuovo iPhone viene posizionato vicino al tuo vecchio iPhone, attiva automaticamente anche il backup e il trasferimento delle tue carte Navigo dematerializzate.