Ho acquistato e pagato un biglietto ma non viene visualizzato sul mio telefono / smartwatch

Aggiornato su 23 agosto 2024

Se il tuo biglietto non viene visualizzato sul telefono o sullo smartwatch dopo l'acquisto, potrebbe essere dovuto a un errore durante la ricarica del biglietto.

Ecco cosa succede in questo caso:

1. Cancellazione automatica:

  • Se il caricamento del biglietto non riesce, il pagamento viene automaticamente annullato.
  • Riceverai un'e-mail di conferma di questa cancellazione.

2. Nessuna e-mail ricevuta?

  • Se non hai ricevuto un'e-mail di conferma della cancellazione, puoi ottenere assistenza tramite Acquisto > Contattaci