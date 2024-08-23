Ho acquistato e pagato un biglietto ma non viene visualizzato sul mio telefono / smartwatch
Se il tuo biglietto non viene visualizzato sul telefono o sullo smartwatch dopo l'acquisto, potrebbe essere dovuto a un errore durante la ricarica del biglietto.
Ecco cosa succede in questo caso:
1. Cancellazione automatica:
- Se il caricamento del biglietto non riesce, il pagamento viene automaticamente annullato.
- Riceverai un'e-mail di conferma di questa cancellazione.
2. Nessuna e-mail ricevuta?
- Se non hai ricevuto un'e-mail di conferma della cancellazione, puoi ottenere assistenza tramite Acquisto > Contattaci