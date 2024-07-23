In caso di cambio di telefono o orologio connesso, ora hai la possibilità di salvare i tuoi biglietti per ripristinarli sul tuo nuovo telefono in due passaggi successivi dall'applicazione Île-de-France Mobilités:

- Sul telefono corrente, è possibile attivare il backup dei biglietti dal menu Contattaci > Voglio eseguire il backup dei miei biglietti. Un backup riuscito ti assicurerà di recuperare tutti i tuoi biglietti, escluso il pacchetto Parigi 2024.

- Sul tuo nuovo telefono, puoi recuperare i biglietti salvati dal menu Contattaci> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono.

Questo meccanismo di backup e ripristino è disponibile tra i cellulari Android compatibili con il servizio.

Se non c'è stato alcun backup e il tuo vecchio telefono non è più disponibile, potrai recuperare solo i pacchetti Navigo Month e Navigo Week sul tuo nuovo telefono, a condizione che tu abbia precedentemente collegato il tuo telefono al tuo account Île-de-France Mobilités dal menu My Space > My Media.

Nota: il pacchetto Parigi 2024 non è rimborsabile né trasferibile.