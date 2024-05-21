Se l'applicazione di trasporto (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect) viene eliminata, non si perdono i biglietti perché sono memorizzati nella scheda SIM o nell'elemento sicuro del telefono/orologio connesso o nell'applicazione complementare "My Navigo Tickets". Devi andare su Google Play per reinstallare l'app in modo da poter controllare nuovamente i biglietti disponibili e acquistarne altri.

Se rimuovi l'app aggiuntiva, l'impatto sui tuoi biglietti dipende dalla loro posizione: