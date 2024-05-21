Ho disinstallato la mia app Android. Perdo i miei biglietti di trasporto già acquistati?
Se l'applicazione di trasporto (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect) viene eliminata, non si perdono i biglietti perché sono memorizzati nella scheda SIM o nell'elemento sicuro del telefono/orologio connesso o nell'applicazione complementare "My Navigo Tickets". Devi andare su Google Play per reinstallare l'app in modo da poter controllare nuovamente i biglietti disponibili e acquistarne altri.
Se rimuovi l'app aggiuntiva, l'impatto sui tuoi biglietti dipende dalla loro posizione:
- Se i tuoi biglietti sono memorizzati nella tua carta SIM o nell'elemento sicuro del tuo telefono/smartwatch, la disinstallazione dell'app aggiuntiva Contactless Ticket non li elimina: basta reinstallare l'app per poter visualizzare nuovamente i biglietti disponibili, acquistarne altri e convalidare con il telefono o l'orologio connesso;
- Se i tuoi biglietti sono stati memorizzati nell'applicazione complementare My Navigo Tickets, la sua disinstallazione o cancellazione dei suoi dati ha comportato la perdita dei biglietti che conteneva: reinstallandolo potrai continuare a utilizzare il servizio ma non troverai i tuoi biglietti e questi non possono essere rimborsati.