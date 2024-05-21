Ho ripristinato il mio telefono/smartwatch Android. Perdo i miei biglietti di trasporto già acquistati?
Se ripristini il telefono Android o lo smartwatch, l'impatto sui tuoi biglietti dipende dalla loro posizione:
- Se i tuoi biglietti sono stati memorizzati nell'app complementare My Navigo Tickets, il ripristino del telefono ha comportato la perdita dei biglietti che conteneva. Reinstallandolo potrai continuare a utilizzare il servizio ma non troverai i tuoi biglietti.
- Facoltativamente, puoi recuperare i tuoi pacchetti Navigo Month e Navigo Week, a condizione che tu abbia precedentemente collegato il tuo telefono al tuo account Île-de-France Mobilités dal menu Il mio spazio > I miei supporti.
- Se i tuoi biglietti sono memorizzati nella tua carta SIM o nell'elemento sicuro del tuo telefono o smartwatch, reinstalla semplicemente l'app di trasporto e l'app complementare Contactless Ticket in modo da poter visualizzare nuovamente i biglietti disponibili, acquistarne altri e convalidare con il telefono;