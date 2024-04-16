Per un pacchetto caricato sul tuo telefono o sul tuo orologio connesso, la scelta delle zone da acquistare riguarda solo i pacchetti Navigo Day.

Al momento, non è possibile modificare le aree di un piano caricato nel telefono o nello smartwatch. D'altra parte, hai la possibilità di richiedere il rimborso prima dell'inizio della sua validità. Per fare ciò, vai alla sezione:

Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / Non userò il mio pacchetto. Il piano scelto verrà rimosso dal tuo telefono / orologio e sarai rimborsato sulla carta di credito utilizzata per questo acquisto.