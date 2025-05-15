Se il telefono smarrito/rubato e il nuovo telefono sono cellulari Android compatibili con il servizio, è possibile recuperare immediatamente il pacchetto Navigo Month o Navigo Week. Per fare ciò, vai all'applicazione Ile-de-France Mobilités nel menu Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] >Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono.

Il recupero del tuo pass sarà possibile a condizione che tu abbia precedentemente collegato il tuo telefono al tuo account Île-de-France Mobilités dall'applicazione Île-de-France Mobilités nel menu Il mio spazio > I miei supporti.

Altrimenti (nuovo telefono non compatibile con il servizio, orologio connesso perso, supporto non associato al tuo account), invia la tua richiesta senza indugio su un altro telefono nell'applicazione di trasporto dalla sezione Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / Ho perso / il mio telefono è stato rubato.

Per denunciare lo smarrimento/furto del telefono puoi anche farlo direttamente dal sito web di Île-de-France Mobilités