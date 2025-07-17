Dove posso trovare il mio numero di supporto?
In caso di assistenza post-vendita allo sportello o in agenzia, l'agente può chiederti il numero del tuo supporto biglietti. Questo numero è menzionato sulla prova di acquisto inviata via e-mail:
Nell'applicazione Île-de-France Mobilités, questo numero viene visualizzato nella parte inferiore della schermata di accesso al servizio clienti dal menu Il mio spazio> Contattaci.
Nel Samsung Wallet, seleziona Navigo Région Ile-de-France per visualizzare i biglietti caricati nel telefono e il numero di supporto nella parte inferiore dello schermo.
Nell'app Apple Maps, seleziona la carta Navigo dematerializzata. Il numero del supporto è l'ID servizio accessibile dal menu contestuale (...) > Numero della carta