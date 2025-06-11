Dopo la sospensione, puoi riprendere il tuo contratto Navigo Liberté +:

presso l'agenzia di vendita dei vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF con il tuo pass Navigo che verrà aggiornato immediatamente

puoi anche aggiornare il tuo pass dal tuo cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités o su quelli dei rivenditori ufficiali (scaricabili da Apple Store o Play Store).

Alla ripresa del pacchetto, la fatturazione riprende, senza costi aggiuntivi.

Cosa c'è da sapere

E' possibile programmare contemporaneamente la sospensione e la ripresa del contratto.

Se non puoi viaggiare, puoi consegnare la tua procura e il tuo pass Navigo a terzi, per sospendere e/o riprendere il tuo contratto.