Come posso ritirare il mio abbonamento annuale Navigo?
La ripresa del pacchetto annuale Navigo a seguito di una sospensione può essere effettuata:
Tramite Internet
Sul tuo spazio personale, con l'aggiornamento del pass in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali per finalizzare la permuta. Dovrai attendere 48 ore per aggiornare il tuo pass al fine di finalizzare la ripresa:
- O recandosi in un punto vendita, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF,
- O sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités o su quelle dei rivenditori ufficiali, nella sezione "Acquisto". Le app possono essere scaricate da Apple Store o Play Store.
In stazione o stazione
Recandosi presso uno sportello o un'agenzia RATP, presso un sportello servizi Navigo SNCF o infine presso un'agenzia di un vettore OPTILE.