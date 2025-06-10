Come posso ritirare il mio abbonamento annuale Navigo?

Aggiornato su 10 giugno 2025

La ripresa del pacchetto annuale Navigo a seguito di una sospensione può essere effettuata:

Tramite Internet

Sul tuo spazio personale, con l'aggiornamento del pass in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali per finalizzare la permuta. Dovrai attendere 48 ore per aggiornare il tuo pass al fine di finalizzare la ripresa:

In stazione o stazione

Recandosi presso uno sportello o un'agenzia RATP, presso un sportello servizi Navigo SNCF o infine presso un'agenzia di un vettore OPTILE.