Come posso annullare il mio contratto Navigo Liberté +?

Aggiornato su 06 giugno 2025

La risoluzione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, senza prove e gratuitamente. Il titolare o il pagatore del contratto, se diverso, può presentare la richiesta.

Il contratto può essere risolto:

Hai la possibilità di scegliere la data effettiva di risoluzione.

I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.

Vale a dire:

- La risoluzione comporta la risoluzione definitiva del contratto.

- In caso di mancato pagamento, associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile risolvere il contratto senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può regolarizzare il debito).