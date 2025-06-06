Come posso annullare il mio contratto Navigo Liberté +?
La risoluzione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, senza prove e gratuitamente. Il titolare o il pagatore del contratto, se diverso, può presentare la richiesta.
Il contratto può essere risolto:
- Online: dallo Spazio Personale, clicca sul link "annulla il mio pacchetto / contratto" e lasciati guidare. La disdetta avrà quindi effetto quando avrai aggiornato il tuo pass Navigo dal tuo telefono cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités o su quelli dei rivenditori ufficiali o in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, 48 ore dopo la richiesta online.
- Viaggiando, muniti del tuo pass Navigo, presso un'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.
Hai la possibilità di scegliere la data effettiva di risoluzione.
I viaggi effettuati fino alla data di effettiva cessazione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.
Vale a dire:
- La risoluzione comporta la risoluzione definitiva del contratto.
- In caso di mancato pagamento, associato al contratto Navigo Liberté +, è impossibile risolvere il contratto senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può regolarizzare il debito).