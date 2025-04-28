Come posso annullare il mio abbonamento annuale Navigo?
È possibile annullare il pacchetto annuale Navigo:
- via Internet dal suo spazio personale ;
- su presentazione dell'abbonamento annuale Navigo presso le agenzie commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o presso i banchi di servizio Navigo SNCF;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia Navigo Annuale.
Agenzia annuale Navigo
TSA 16606
95905 Cergy-Pontoise Cedex 09
Conserva il tuo abbonamento annuale Navigo: ti consente di ricaricare i pass Navigo Day, Week, Month, Youth Weekend, Music Festival e Antipollution. È inoltre possibile utilizzarlo se si desidera ritirare un pacchetto Navigo Annual o sottoscrivere un pacchetto Navigo Annual Senior Pricing.