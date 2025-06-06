Come posso sospendere il mio abbonamento annuale Navigo?
La sospensione di un abbonamento annuale Navigo può essere effettuata:
- via internet sul tuo spazio personale : prima di aggiornare il tuo pass in un punto vendita, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF
- o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali per finalizzare la sospensione.
In questo caso, ti verranno proposte due date per la presa in considerazione della sospensione, vale a dire il mese successivo o il mese successivo a quest'ultimo. Una volta registrata la sospensione online, dovrai attendere 48 ore per finalizzarla:
- o in un punto vendita direttamente in stazione o stazione, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF
- o sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités o su quelle dei rivenditori ufficiali, nella sezione "Acquisto". Le applicazioni possono essere scaricate daApple Store o Play Store.
Per informazioni più dettagliate, visita questa pagina.
Come posso modificare i miei contratti sul mio pass Navigo?
Sono disponibili due opzioni:
1. Tramite Internet con aggiornamento al PLC o sul cellulare:
- Vai al sito iledefrance-mobilites.fr, sezione Accedi al mio account per modificare (sospendere, riprendere o modificare il tuo profilo).
- Una volta apportata la modifica, aggiorna il tuo pass Navigo:
- direttamente sul tuo telefono tramite la tua abituale app per la mobilità,
- sui distributori automatici di vendita,
- o presso un punto vendita di corriere.
2. Fisicamente:
- Vai agli sportelli RATP o ai banchi di assistenza SNCF Navigo.
Informazioni importanti:
Nel caso specifico della sospensione :
- Se sospendi il tuo pacchetto prima del 15 del mese, non ti verrà addebitato.
- Oltre il 15, ti verrà addebitato, ma rimborsato automaticamente entro pochi giorni.
Puoi riattivare il tuo pass in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni su: www.iledefrance-mobilites.fr