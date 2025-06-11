Come sospendere il mio contratto Navigo Liberté +
La sospensione del contratto Navigo Liberté + è possibile in qualsiasi momento, per un periodo massimo di 12 mesi.
Dove posso sospendere il mio contratto?
Puoi sospendere il contratto:
- nell'agenzia commerciale dei vettori,
- presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF con il tuo pass Navigo che verrà aggiornato immediatamente
- sul tuo pass dal tuo cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités o su quelli dei rivenditori ufficiali (scaricabili da Apple Store o Play Store).
Quando entra in vigore la sospensione?
La sospensione è efficace dalla data scelta. Puoi anticipare la tua richiesta di sospensione con un massimo di 2 mesi di anticipo.
Attenzione
I viaggi effettuati fino alla data di effettiva sospensione sono inclusi nella fatturazione e addebitati.