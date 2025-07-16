Vai alla scheda "Acquista" dell'applicazione Île-de-France Mobilités ; Scegli:

- l'opzione "sul mio pass Navigo" se vuoi acquistare i tuoi biglietti e poi caricarli sul tuo pass Navigo;

- l'opzione "sul mio telefono" (verificare la compatibilità del telefono) se si desidera memorizzare i biglietti di trasporto sul telefono e convalidare con esso. Seleziona il tuo biglietto di trasporto e, se necessario, la data, le zone, la quantità.

Si prega di notare:

È necessario disporre di una carta di credito per il pagamento e inserire un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se hai effettuato l'accesso a Navigo Connect. Se hai Samsung Pay o Apple Pay, puoi utilizzare questo metodo di pagamento.