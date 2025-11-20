Come posso acquistare un biglietto d'imbarco con il mio telefono per viaggiare in autobus?
Il biglietto d'imbarco via SMS è venduto esclusivamente singolarmente. Per acquistarlo, tutto ciò che devi fare è inviare via SMS:
- per le linee servite dalla RATP, la parola chiave "BUS" associata al numero della linea di autobus da utilizzare al numero breve 93100 (esempio: BUS63, BUS24 ...). Il numero della linea viene visualizzato sull'autobus;
- per le linee della rete OPTILE, il codice breve 93100. Questo codice viene visualizzato alla fermata dell'autobus o nel veicolo. Puoi anche fare clic qui per visualizzare l'elenco dei codici.
Per maggiori informazioni, puoi consultare questa pagina.
È anche possibile, solo su alcune linee di autobus, pagare con carta di credito.