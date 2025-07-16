Per acquistare e convalidare i tuoi biglietti di trasporto con il tuo telefono, devi essere in grado di memorizzare i biglietti in modo sicuro, che ad oggi richiede uno dei seguenti modelli di SAMSUNG GALAXY con almeno Android 8.0 o un telefono APPLE recente: Il modello più vecchio accettato è l'iPhone XR / XS. :

Per un elenco dei telefoni Samsung compatibili, vai alla sezione "Con quali smartphone goderne?".

*Un elenco aggiornato dei telefoni compatibili è disponibile in questa pagina.

Funzionalità disponibile sulle applicazioni Android Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF Connect

Per caricare i biglietti nel telefono, è necessario un passaggio di installazione specifico.

Si prega di notare:

È necessario disporre di una carta di credito per il pagamento e inserire un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se sei connesso a Ile-de-France Mobilités Connect. Se hai Samsung Pay, puoi usarlo per pagare i tuoi biglietti di trasporto sull'app Ile-de-France Mobilités.

Nota: questo servizio non è più disponibile con le nuove schede SIM NFC Orange/Sosh. Per ulteriori informazioni su questo argomento, è possibile consultare questa pagina.