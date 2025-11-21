I miei biglietti sono compatibili?
Quando si desidera caricare più biglietti sul supporto di biglietti, è possibile che il biglietto o il piano che si desidera caricare non possa coesistere con un biglietto o un piano già presente sul supporto.
Alcuni biglietti non sono compatibili tra loro e non possono essere acquistati sulla stessa carta, quindi dovrai acquistare questo biglietto in un altro supporto.
La pagina di convivenza dei tuoi biglietti di trasporto: il manuale utente ti guida passo dopo passo per evitare le insidie e viaggiare con fiducia.