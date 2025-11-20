Quali collegamenti sono consentiti con i nuovi biglietti Metro-Treno-RER e Bus-tram?
Biglietto metro-treno-RER
Consente collegamenti tra metropolitana, treno e RER entro 2 ore tra la prima convalida e il trasferimento.
Biglietto Bus-Tram
Consente collegamenti tra autobus e tram tra cui autobus Noctiliens, cavo e tram espressi entro 1h30 sulla rete di superficie.
Ulteriori informazioni : Consulta le regole per effettuare le tue corrispondenze.
Solo il servizio Navigo Liberté + consente collegamenti tra Metro / Treno / RER e autobus / tram.