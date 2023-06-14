Non vi è alcun impatto sull'utente, ad eccezione degli utenti soggetti a procedure di recupero; Nell'ambito di questa ripresa dell'attività e in considerazione della forma giuridica di Ile-de-France Mobilités, il recupero forzato effettuato dal Tesoro pubblico sarà ora messo in atto.



Quando le somme dovute non vengono pagate, il pacchetto sarà risolto dall'agenzia Navigo e il Titolare non potrà più circolare con questo pacchetto. Dopo un anno dalla risoluzione, il pagatore riceve un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro se non ha ancora regolarizzato il suo debito.

· l'avviso delle somme da pagare è inviato al Pagatore per posta;

· il pagamento di tali somme deve essere effettuato esclusivamente al Tesoro pubblico presso un'agenzia del Tesoro pubblico, una tabaccheria affiliata o sul sito payfip.gouv.fr. I termini di pagamento accettati sono specificati nell'avviso degli importi da pagare;

· alcuni atti relativi alla gestione del contratto sono bloccati;

· Le azioni di pignoramento, in particolare su un conto bancario o sullo stipendio, possono essere avviate da Île-de-France Mobilités.