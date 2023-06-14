A partire dal 1° giugno 2023, le attività precedentemente gestite da Comutitres S.A.S per conto dei vettori operanti nell'Île-de-France saranno rilevate da Ile de France Mobilités, 39 BIS rue de Châteaudun 75009 Paris (SIREN 287 500 078), che subappalterà la gestione alla sua controllata, Comutitres S.A.S, 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris (SIREN 919 451 823).

Di conseguenza, i dati trattati per la gestione dei tuoi contratti (di trasporto e commerciali) e dei tuoi mezzi di trasporto saranno trasferiti a Ile-de-France Mobilités, che diventa responsabile del trattamento dei tuoi dati personali.

Lo scopo di questa pagina è di informarti delle modifiche alle condizioni generali di vendita e dei diritti che hai in relazione al trasferimento dei tuoi contratti di trasporto e commerciali, e di fatto dei tuoi dati personali a Ile-de-France Mobilités, subappaltati da Comutitres S.A.S.