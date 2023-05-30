Posso oppormi a questo trasferimento e al trattamento dei tuoi dati personali?

Aggiornato su 30 maggio 2023

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento generale sulla protezione dei dati, è possibile opporsi a questo trasferimento e al trattamento dei propri dati personali contattando il responsabile della protezione dei dati:

Per essere elaborata, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità.

Ti informiamo che in tal caso, Ile-de-France Mobilités non sarà più in grado di gestire i tuoi biglietti di trasporto e non potrai più beneficiarne per viaggiare.