Posso oppormi a questo trasferimento e al trattamento dei tuoi dati personali?
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento generale sulla protezione dei dati, è possibile opporsi a questo trasferimento e al trattamento dei propri dati personali contattando il responsabile della protezione dei dati:
- Per Comutitres S.A.S : [email protected]
- Per Ile-de-France Mobilités: [email protected]
Per essere elaborata, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità.
Ti informiamo che in tal caso, Ile-de-France Mobilités non sarà più in grado di gestire i tuoi biglietti di trasporto e non potrai più beneficiarne per viaggiare.