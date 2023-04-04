Anche se non hai ricaricato il tuo pass Navigo per un po ', rimane valido per un periodo di 10 anni dalla data di abbonamento.

L'obiettivo è quello di permetterti di viaggiare più facilmente dandoti la possibilità di ricaricare successivamente il tuo pass Navigo con un biglietto di trasporto senza doverci chiedere la produzione di una nuova carta ogni volta che sottoscrivi o rinnovi un contratto di trasporto.

Per questo, è quindi necessario che i contratti commerciali attivi che hai concluso per l'utilizzo del tuo pass Navigo siano trasferiti a Ile-de-France mobilités, anche se non lo usi più.

Si prega di notare che le condizioni generali di vendita e utilizzo dei pass Navigo e Imagine'R saranno modificate.

I dati associati a un pass inattivo (cioè non utilizzato per acquistare un pacchetto per più di 5 anni) verranno gradualmente eliminati. Di conseguenza, non sarà più possibile assicurare atti di assistenza post-vendita che richiedono i dati associati al pass (smarrimento, rimborso e furto in particolare).

Tuttavia, questi dati verranno conservati se si effettua un acquisto di un pacchetto entro il 1° ottobre 2023.