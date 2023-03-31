Tutti i contratti e i dati relativi ai pass Navigo sono interessati dal trasferimento a Ile-de-France Mobilités. Infatti, per viaggiare all'interno della rete di trasporti dell'Ile-de-France hai sottoscritto due "contratti":

Un pass Navigo (Contratto Commerciale): Si tratta della smart card personalizzata che funge da supporto per pacchetti o contratti di trasporto secondo le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso disponibili al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu

NB: Un pass Navigo non caricato con un pacchetto o un contratto di trasporto non è un biglietto di trasporto e non consente da solo di viaggiare sulla rete di trasporto nell'Ile-de-France.

E,

Un pacchetto o un abbonamento (Contratto di trasporto): si tratta del biglietto di trasporto che consente di viaggiare in conformità con le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso variabili a seconda della natura del biglietto:

Abbonamento annuale Navigo a tariffa intera o Senior

Abbonamento Navigo Imagin'r

Pacchetti Navigo Mese e Settimana

Navigo Pacchetti Solidarietà Mese e Settimana

Pacchetti Navigo gratuiti

Pacchetto Ametista

Contratti Navigo Liberté +

Altri eventuali diritti del titolare a beneficiare di una tariffa ridotta Solidarité Transport

Le CGSU sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu