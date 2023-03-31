Quali contratti sono interessati?
Tutti i contratti e i dati relativi ai pass Navigo sono interessati dal trasferimento a Ile-de-France Mobilités. Infatti, per viaggiare all'interno della rete di trasporti dell'Ile-de-France hai sottoscritto due "contratti":
Un pass Navigo (Contratto Commerciale): Si tratta della smart card personalizzata che funge da supporto per pacchetti o contratti di trasporto secondo le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso disponibili al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu
NB: Un pass Navigo non caricato con un pacchetto o un contratto di trasporto non è un biglietto di trasporto e non consente da solo di viaggiare sulla rete di trasporto nell'Ile-de-France.
E,
Un pacchetto o un abbonamento (Contratto di trasporto): si tratta del biglietto di trasporto che consente di viaggiare in conformità con le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso variabili a seconda della natura del biglietto:
- Abbonamento annuale Navigo a tariffa intera o Senior
- Abbonamento Navigo Imagin'r
- Pacchetti Navigo Mese e Settimana
- Navigo Pacchetti Solidarietà Mese e Settimana
- Pacchetti Navigo gratuiti
- Pacchetto Ametista
- Contratti Navigo Liberté +
- Altri eventuali diritti del titolare a beneficiare di una tariffa ridotta Solidarité Transport
Le CGSU sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu