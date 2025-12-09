Come posso accedere facilmente agli orari della mia linea/fermata?
Su una linea utilizzata regolarmente, ti consigliamo di aggiungere ai segnalibri la tua fermata, rendendo più facile consultare i tuoi orari sull'applicazione e sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Orari.
- Seleziona la modalità di trasporto, la linea, la direzione (solo metropolitana e autobus) e la fermata.
- Tocca la stella in alto a destra per salvare la fermata come segnalibro.
- Per i treni e la RER, informare la direzione (stazione di arrivo) e convalidare.
- Per i tram, selezionare la direzione.
- Trova gli orari del preferito nella schermata iniziale ("Prossime partenze") o nell'area "I miei preferiti" (simboleggiata da una stella) della sezione Orari.
Per rimuovere una fermata dai preferiti, fare clic sull'arresto e deselezionare l'icona a forma di stella.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
Attenzione, è necessario essere collegati a un account Île-de-France Mobilités Connect per poter salvare i suoi preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Orari del menu "Sposta".
- Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
- Seleziona la linea o inserisci il numero dell'autobus nella barra di ricerca.
- Scegli la fermata di partenza e la fermata di arrivo desiderata.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi agli orari preferiti".
- Accedi agli orari nella sezione Oraris, cliccando sulla stella.
Per rimuovere una fermata dai preferiti, fare clic sulla fermata pertinente nella pagina "Preferiti" della sezione Orari e deselezionare l'icona a forma di stella.