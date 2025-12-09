Come faccio a salvare e gestire le fermate come preferite?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

I preferiti delle fermate o degli orari ti permettono di trovare in un click gli orari delle tue linee.

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Orari.
  • Seleziona la modalità di trasporto, la linea, la direzione (solo metropolitana e autobus) e la fermata.
  • Tocca la stella in alto a destra per salvare la fermata come segnalibro.
  • Per i treni e la RER, informare la direzione (stazione di arrivo) e convalidare.
  • Per i tram, selezionare la direzione.
  • Trova gli orari del preferito nella schermata iniziale o nell'area "I miei preferiti" (simboleggiata da una stella) della sezione Orari.

Per rimuovere una fermata dai preferiti, fare clic sull'arresto e deselezionare l'icona a forma di stella.

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect per poter salvare i suoi preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités. 

  • Vai al sito web di Île-de-France Mobilités. 
  • Vai alla scheda Pianificazioni. 
  • Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
  • Seleziona la linea o inserisci il numero dell'autobus nella barra di ricerca.
  • Scegli la fermata di partenza e la fermata di arrivo desiderata.
  • Fai clic sul pulsante "Aggiungi agli orari preferiti".
  • Accedi agli orari nella scheda Pianificazione, facendo clic sulla stella.

Per rimuovere una fermata dai preferiti, fare clic sulla fermata pertinente nella pagina "Preferiti" della sezione Orari e deselezionare l'icona a forma di stella.