Come faccio a salvare e gestire le righe come preferite?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

I preferiti di linea forniscono informazioni in tempo reale: l'abbonamento alle linee utilizzate regolarmente consente di ricevere automaticamente avvisi in caso di interruzione.

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Informazioni sul traffico.
  • Selezionare la modalità di trasporto e la linea e/o la fermata.
  • Tocca la campana in alto a destra dello schermo.
  • Accedi agli avvisi sul traffico della linea direttamente dalla home page della scheda "Informazioni sul traffico".

Vale a dire: Puoi consultare e gestire i tuoi preferiti (fascia oraria degli avvisi sul traffico, modifica, cancellazione) centralmente andando alla sezione My Space > I miei preferiti.

Puoi personalizzare gli orari e le modalità di ricezione (email o notifiche) degli avvisi sul traffico accedendo alla scheda My Space > My Alerts & Notifications.

 

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

Attenzione, è necessario essere collegati a un account Île-de-France Mobilités Connect. per poter registrare i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités. 

Vale a dire: Puoi gestire centralmente i tuoi preferiti di linea (personalizzazione degli orari, modifica, cancellazione) andando alla sezione My Space > I miei preferiti.

 