Come faccio a salvare e gestire le righe come preferite?
I preferiti di linea forniscono informazioni in tempo reale: l'abbonamento alle linee utilizzate regolarmente consente di ricevere automaticamente avvisi in caso di interruzione.
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Informazioni sul traffico.
- Selezionare la modalità di trasporto e la linea e/o la fermata.
- Tocca la campana in alto a destra dello schermo.
- Accedi agli avvisi sul traffico della linea direttamente dalla home page della scheda "Informazioni sul traffico".
Vale a dire: Puoi consultare e gestire i tuoi preferiti (fascia oraria degli avvisi sul traffico, modifica, cancellazione) centralmente andando alla sezione My Space > I miei preferiti.
Puoi personalizzare gli orari e le modalità di ricezione (email o notifiche) degli avvisi sul traffico accedendo alla scheda My Space > My Alerts & Notifications.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
Attenzione, è necessario essere collegati a un account Île-de-France Mobilités Connect. per poter registrare i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla scheda Informazioni sul traffico.
- Scegli la modalità di trasporto e la linea e/o la fermata.
- Premi la campana nella parte superiore dello schermo.
Vale a dire: Puoi gestire centralmente i tuoi preferiti di linea (personalizzazione degli orari, modifica, cancellazione) andando alla sezione My Space > I miei preferiti.