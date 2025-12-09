Come salvare e gestire i tuoi viaggi ricorrenti come preferiti?
Le ricerche di percorso possono essere aggiunte ai preferiti per essere facilmente avviate dalla schermata principale. Il salvataggio di una roadmap dettagliata ti consente di accedere ai suoi contenuti offline e ricevere una notifica poco prima della partenza.
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Esegui una ricerca del percorso per visualizzare il percorso da aggiungere ai segnalibri.
- Fai clic sull'opzione di percorso più adatta a te.
- Fai clic sull'icona a forma di stella in alto a destra dello schermo.
- Trova il tuo viaggio salvato come preferito nella home page dell'app.
Vale a dire: Il salvataggio di un viaggio preferito ti iscrive automaticamente alle informazioni sul traffico delle linee associate. È possibile personalizzare gli orari e il metodo di ricezione degli avvisi (e-mail o notifica) o annullare l'iscrizione accedendo a Il mio spazio > I miei avvisi e notifiche.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect. per poter registrare i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Esegui una ricerca del percorso per visualizzare il percorso da aggiungere ai segnalibri.
- Fai clic sul simbolo a stelle "Aggiungii ai segnalibri la mia ricerca" nei risultati del percorso.
Vale a dire: Puoi accedere e gestire centralmente i tuoi preferiti di viaggio andando alla sezione Il mio spazio > I miei preferiti.