Le ricerche di percorso possono essere aggiunte ai preferiti per essere facilmente avviate dalla schermata principale. Il salvataggio di una roadmap dettagliata ti consente di accedere ai suoi contenuti offline e ricevere una notifica poco prima della partenza.

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités

Apri l'app Île-de-France Mobilités.

Esegui una ricerca del percorso per visualizzare il percorso da aggiungere ai segnalibri.

Fai clic sull'opzione di percorso più adatta a te.

Fai clic sull'icona a forma di stella in alto a destra dello schermo.

Trova il tuo viaggio salvato come preferito nella home page dell'app.

Vale a dire: Il salvataggio di un viaggio preferito ti iscrive automaticamente alle informazioni sul traffico delle linee associate. È possibile personalizzare gli orari e il metodo di ricezione degli avvisi (e-mail o notifica) o annullare l'iscrizione accedendo a Il mio spazio > I miei avvisi e notifiche.

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités

Attenzione, è necessario essere collegati a un account Connect. per poter registrare i tuoi avvisi di traffico preferiti sul sito web di Île-de-France Mobilités.

Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.

Esegui una ricerca del percorso per visualizzare il percorso da aggiungere ai segnalibri.

Fai clic sul simbolo a stelle "Aggiungii ai segnalibri la mia ricerca" nei risultati del percorso.

Vale a dire: Puoi accedere e gestire centralmente i tuoi preferiti di viaggio andando alla sezione Il mio spazio > I miei preferiti.