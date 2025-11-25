Attivando prima la modalità Express Transport per questa carta dall'app Mappe (vedi modalità Express),

Per riconoscere la carta su cui si desidera attivare la modalità Express Transit, le ultime 4 cifre del numero della carta vengono visualizzate sulla visualizzazione della carta.

Buono a sapersi

Alcune applicazioni possono visualizzare il contenuto di una sola carta digitale. In questo caso, l'app visualizza la mappa con cui hai effettuato l'ultima convalida. Finché non hai ancora viaggiato con una di queste mappe, l'app visualizza la prima mappa che hai creato (la più vecchia).