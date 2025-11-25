Ho diverse carte Navigo sul mio iPhone. Come scelgo quello con cui voglio viaggiare?
L'app Apple Maps ti consente di creare più carte Navigo dematerializzate nel tuo iPhone o Apple Watch.
Gestisci i tuoi biglietti incompatibili
Alcuni biglietti non possono coesistere sullo stesso supporto. Grazie all'app Mappe, puoi facilmente utilizzare diversi supporti (pass Navigo, telefono, orologio connesso, ecc.) per separare i tuoi biglietti ed evitare incompatibilità.
Viaggia con gli altri
L'app Mappe consente di utilizzare più carte dematerializzate per acquistare e convalidare biglietti per più viaggiatori. Ogni persona deve avere la propria carta.
Navigare da una carta dematerializzata all'altra
-Passo 1: Dal menu di acquisto della tua applicazione IDFM, scegli l'opzione "Sul mio iPhone"
-Passaggio 2: selezionare la carta su cui si desidera acquistare un biglietto
-Passo 3 : Hai bisogno di una nuova carta virtuale per viaggiare con gli altri? Creane uno nuovo con facilità
-Step 4: Fai i tuoi acquisti come al solito
-Passo 5: Per viaggiare, scegli la mappa che desideri utilizzare dall'app Mappe sul tuo iPhone
-Passo 6: Puoi anche scegliere una carta al volo premendo il pulsante laterale destro del tuo iPhone 2 volte
Se hai creato più carte Navigo dematerializzate, devi indicare quella con cui vuoi convalidare:
- Selezionandolo sullo schermo dopo aver premuto due volte il pulsante laterale destro per visualizzare le mappe disponibili.
- Attivando prima la modalità Express Transport per questa carta dall'app Mappe (vedi modalità Express),
Per riconoscere la carta su cui si desidera attivare la modalità Express Transit, le ultime 4 cifre del numero della carta vengono visualizzate sulla visualizzazione della carta.
Buono a sapersi
Alcune applicazioni possono visualizzare il contenuto di una sola carta digitale. In questo caso, l'app visualizza la mappa con cui hai effettuato l'ultima convalida. Finché non hai ancora viaggiato con una di queste mappe, l'app visualizza la prima mappa che hai creato (la più vecchia).