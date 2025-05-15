Una volta convalidato, un biglietto t+ consente, senza limiti di distanza, le seguenti connessioni:

1. collegamenti tra le linee della metropolitana e le linee RER a Parigi, con percorsi autorizzati per un periodo inferiore o uguale a 1h30 dalla convalida dell'ingresso;

2. collegamenti tra linee di autobus e tra queste linee di autobus e linee di tram, per un periodo di 1h30 tra la 1a e l'ultima convalida, fatte salve le seguenti disposizioni:

Non sono consentiti viaggi di andata e ritorno e interruzioni con lo stesso biglietto t+ sulla stessa linea di autobus o tram,

Sulla linea della funicolare di Montmartre, il biglietto t+ consente di effettuare un viaggio (su o giù), senza alcuna coincidenza.

Per ulteriori informazioni, consultare le CGUV dei biglietti di trasporto.

Se non ti trovi in uno dei casi descritti nelle CGUV, puoi contattare il Servizio Clienti dall'applicazione nella sezione

Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / Ho un'altra richiesta.