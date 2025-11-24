Ho un biglietto valido sul mio telefono/smartwatch, ma ho problemi a convalidare
In caso di problemi di convalida, consulta Come convalidare con il mio telefono
Se, nonostante queste raccomandazioni, stai ancora riscontrando difficoltà, contatta un agente della stazione :
Sarà in grado di guidarti e in particolare verificare la presenza di un biglietto di trasporto valido sul tuo telefono o sul tuo orologio connesso.
A determinate condizioni, se hai un pacchetto Navigo Month o Navigo Week, l'agente può darti un coupon di soccorso stradale o 2 voucher monouso per continuare il tuo viaggio.
Se non sei mai riuscito a convalidare
Se non sei mai stato in grado di convalidare nonostante la presenza di uno o più biglietti validi sul tuo telefono, puoi ottenere un rimborso per questi biglietti. Devi farlo dal tuo telefono:
Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / Ho difficoltà a convalidare. I biglietti rimborsati verranno rimossi dal telefono/smartwatch.
Se hai più biglietti sul telefono, ripeti questo passaggio per ogni biglietti.
Se non riesci a convalidare in una determinata stazione
Se non riesci a convalidare in una determinata stazione anche se hai già viaggiato con questo telefono / smartwatch, contatta un agente della stazione / stazione per segnalare il malfunzionamento.
Inoltre, puoi anche segnalarci questo malfunzionamento dal tuo telefono. Queste informazioni saranno preziose per analizzare se è possibile apportare un miglioramento alle apparecchiature interessate.
