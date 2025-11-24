Come faccio a convalidare con il mio iPhone o Apple Watch?
Se hai un biglietto valido nel tuo iPhone o Apple Watch, puoi viaggiare in tutta la rete di trasporto dell'Île-de-France, entro le date e le zone selezionate al momento dell'acquisto.
- Per verificare il tuo biglietto, mostra la parte superiore dell'iPhone o lo schermo dell'Apple Watch sulla destinazione di lettura contactless del validatore.
- Per facilitare il passaggio al validatore, si consiglia vivamente di attivare la modalità "trasporto espresso" sulla carta Navigo nell'app Apple Maps. Ciò ti consente di convalidare il biglietto di trasporto caricato nel tuo iPhone o Apple Watch con un semplice gesto senza dover riattivare o sbloccare il dispositivo per tutti i tuoi viaggi. Vedi domanda cos'è la modalità express
- Dall'app Mappe, seleziona la tua carta Navigo > (...) > Dati della carta > Transport Express attivato.
- Se la modalità di trasporto espresso non è attivata sulla carta Navigo in cui si trova il biglietto di trasporto che si desidera utilizzare, è necessario selezionare la carta con cui si desidera viaggiare. Per fare ciò, quando lo schermo è sbloccato, premere due volte il pulsante laterale destro e selezionare la carta da utilizzare per viaggiare. Questa operazione deve essere ripetuta ad ogni convalida.
1 carta Navigo su iPhone = 1 viaggiatore
Su iOS, è anche possibile creare diverse mappe virtuali per memorizzare i biglietti di altri viaggiatori. Ma devi essere in regola per la convalida di ogni carta virtuale.
Per viaggiare, scegli la carta che desideri utilizzare dall'app Mappe sul tuo iPhone.