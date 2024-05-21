Posso viaggiare se il mio iPhone esaurisce la batteria?
Se non hai più una batteria, alcuni modelli di iPhone ti consentono di continuare a convalidare per un certo periodo di tempo con la tua carta Navigo dematerializzata a condizione che la modalità di trasporto espresso sia attivata su questa carta.
Se hai solo una carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone, la modalità di trasporto espresso è attivata di default su questa carta che ti consente di beneficiare di questa "riserva" in caso di batteria scarica
Se hai più carte Navigo dematerializzate nel tuo iPhone, la "riserva" si applica solo alla carta Navigo dematerializzata su cui hai attivato la modalità di trasporto espresso